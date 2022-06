De Lëtzebuerger Duo konnt sech an engem spannende Match géint den chileneschen Dubbel Nicolas Burgos/Paulina Vegas mat 3:2 duerchsetzen.

An der Halleffinall kréien den Eric Glod an d'Sarah De Nutte et elo mat engem Duo aus Taipee ze dinn (Su Pei-Ling a Feng Yi-Hsin).

Am Dammen-Eenzel ass et iwwerdeem net sou gutt gelaf fir d'Sarah De Nutte. Trotz enger 1:0-Féierung no engem 11-8 am 1. Saz, konnt d'Lëtzebuergerin de Match géint d'Sibel Altinkaya um Enn net gewannen. D'Tierkin gewënnt déi aner 3 Sätz op 6, 9 a 6 a steet soumat an der 1/4-Finall.