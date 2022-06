Beim WTT Contender zu Lima huet de Lëtzebuerger Duo sech an der Halleffinall mat 3:1 géint d'Géigner aus Taiwan duerchgesat.

Den Eric Glod an d'Sarah De Nutte weise beim WTT Contender zu Lima weiderhin eng staark Leeschtung. No der klorer Victoire an der Aachtelsfinall (3:0 géint Duffoo/Duffoo) an dem ëmkämpfte Match an der Véierelsfinall (3:2 géint Burgos/Vega), huet de Lëtzebuerger Duo mat enger staarker Leeschtung och géint Su Pei-Ling a Feng Yi-Hsin aus Taiwan gewonnen.

De Start war allerdéngs net esou gutt gelongen an den éischte Saz goung mat 5:11 un de Géigner. Glod an De Nutte louchen och am Ufank vum zweete Saz mat 3:5 hannen, hu sech awer erugekämpft an de Saz zu hire Gonschten decidéiert. Den drëtte Saz goung du kloer un d'Rout Léiwen (11:4). De véierte Saz war nees ëmkämpft, awer mat dem besseren Enn fir d'Lëtzebuerger (11:9).

An der Finall e Sonndeg spillt den Duo Glod/De Nutte géint déi däitsch Koppel Nina Mittelham an Dang Qui. Bei engem positiven Ausgank wär et den éischte WTT-Titel fir Lëtzebuerg.