En Donneschdeg den Owend hunn d'FLBB-Hären hire leschte Match an der EM-Pre-Qualifikatioun géint Rumänien mat 67:78 verluer.

D’Lëtzebuerger haten net de beschte Start an de Match erwëscht. Virun allem hate si ënnert dem eegene Kuerf Schwieregkeeten, de Rebond ze kréien, esou datt d’Rumänen ëmmer nees eng zweet Chance kruten, fir ze punkten. Wéi sou dacks war et an der Offensiv de Clancy Rugg, deen d’Lëtzebuerger am Match gehalen huet. De Spiller vun Esch war en Donneschdeg awer op béide Säite gefuerdert.

Am éischte Véierel war et allgemeng keen Offensivspektakel. Béid Ekippen hu sech virun allem op d’Defensiv konzentréiert, esou datt nëmme seele gréisser Lächer entstane sinn. Um Enn vum éischte Véierel stoung et 15:12 fir d’Lëtzebuerger, déi no den éischte méi schwierege Minutten ëmmer besser gi sinn.

Am zweete Véierel haten d’Jonge vum Trainer Ken Diederich dunn nees méi Schwieregkeeten. Virun allem an der Offensiv huet et bis op wéineg Ausnamen un der néideger Vitess gefeelt. Ma och d’Rumäne waren net immens effikass an der Offensiv. Nëmmen 2 vun hiren éischten 13 Dräier sinn eragaangen. Beim Stand vun 31:31 ass et dunn herno an d’Paus gaangen. Eng bis heihinner éischter onspektakulär, awer spannend Partie.

D’FLBB-Formatioun hat den Ufank vun der zweeter Hallschent richteg verschlof, no direkt zwee Dräier vum Maciuca an engem Layup vum Torok louche si séier 8 Punkten hannen. An dëser Phas war et offensiv eenzeg den Alex Laurent, dee mat sengen Dräier verhënnert huet, datt d’Lëtzebuerger net nach méi wäit hanne waren. D’Rumänen hunn och defensiv vill méi aggressiv agéiert, esou datt si d’Lëtzebuerger zu Feeler gezwongen hunn. Deemno konnten d’Haushären hir Avance weider vergréisseren. Um Enn vum drëtte Véierel stoung et dunn 52:46 fir Rumänien.

Am Schlussvéierel hunn d’Rumänen dunn den Niveau nach eemol ugezunn a konnten hire Virsprong bis op 14 Punkten an d’Luucht schrauwen. D’Lëtzebuerger hunn an dëser Phas ze vill forcéiert an hunn de Match esou aus der Hand ginn.

Schlussendlech sollt d’Lëtzebuerger Nationalekipp also och den zweete Match géint Rumänien verléieren. Déi Kéier verléieren d’FLBB-Häre mat 67 op 78.