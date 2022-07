Am Basket war e Freideg d'Auslousung vun den EuroCup Gruppen, aus Lëtzebuerger siicht waren d'Damme vun Diddeleng an dem Gréngewald mat dobäi

D'Damme vum T71 Diddeleng kréien et am Grupp G mat Fribourg aus der Schwäiz, Namur aus der Belsch a Benfica aus Portugal ze dinn. Den T71 spillt dräi Matcher doheem an dräi Stéck auswäerts.

An der Qualifikatioun fir den EuroCup spillen d'Dammen aus dem Gréngewald géint Sportiva aus Portugal. Ee Match ass auswäerts an ee gëtt virun den eegene Spectateure gespillt. Sollt de Gréngewald eng Ronn weiderkommen, da géinge si och an d'Haaptronn anzéien. Déi méiglech Géigner kéinten dann Cadi La Seu aus Spuenien, Casademont Zaragoza aus Spuenien a Castors Braine aus der Belsch sinn.