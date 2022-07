De Lëtzebuerger Duo huet sech e Freideg am Nomëtteg den europäesche Spëtzespillerinne Sofia Polcanova a Bernadette Szocs misse geschloe ginn.

Beim WTT Star Contender Budapest, engen internationalen Dëschtennis-Tournoi an Ungarn, war fir d'Sarah De Nutte an d'Ni Xia Lian am Dubbel an der Véierelsfinall Schluss. Den Duo aus dem Grand-Duché huet mat 11:13, 9:11 a 6:11 géint d'Sofia Polcanova aus Éisträich an d'Bernadette Szocs aus Rumänien verluer.

Am Eenzel gouf d'Nia Xia Lian e Freideg och eliminéiert. No der Victoire géint d'Nummer 12 op der Welt en Donneschdeg huet si an der Aachtelsfinall mat 0:3 géint d'Doo Hoi Kem aus Hongkong, d'Nummer 8 op der Welt, verluer.