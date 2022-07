De BBC Arantia Larochette huet zwee nei Non-JICL-Spiller verflicht. De Steven Julian an den Jamison Overton.

Domat komplettéieren déi zwee 1,98 Meter grouss US-Amerikaner de Kader vun de Fielsser. De 25 Joer ale Steven Julian kënnt vun der Cornell University an huet duerno fir Sangalhos a Portugal gespillt.

© BBC Arantia Larochette

De Jamison Overton ass vun de Utah Valley Wolverines an d'Fiels gewiesselt an huet do virdru fir d'Weber State University gespillt.

© BBC Arantia Larochette

Weider Zougäng fir d'Arantia Larochette sinn de Laurent Majerus an de Mykolas Maindron.

D'Fielsser hunn ausserdeem matgedeelt, dass se sech vun hiren zwee aneren Non-JICL-Spiller, dem Tyrell Sturdivant an dem Duane Johnson, trenne wäerten.

Och de Sam Ferreira verléisst d'Arantia a wiesselt op Mamer.