Et ass eng traureg Nouvelle aus dem Basket. De fréiere Profi vun de Boston Celtics Bill Russell ass gestuerwen.

Hien ass déi gréisste Legend vun de Boston Celtics an gouf ënnert anerem an den 1950er an 1960er Joren 11 Mol NBA Champion mat der Traditiounsekipp.

No senger aktiver Karriär als Basketprofi huet hie sech fir d'Mënscherechter a fir sozial Gerechtegkeet an den USA agesat. Dofir gouf hien och 2011 vum deemolegen US-President Barack Obama mat der Medal of Freedom ausgezeechent.

Wéi an engem Schreiwes matgedeelt gouf, ass de Bill Russell den 31. Juli 2022 am Alter vun 88 Joer gestuerwen.