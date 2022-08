En Donneschdeg trëfft sech d'Elitt zu München fir déi 2. Oplag vun de European Championships. Am Ganze gi 4.700 Athleten an 176 Competitiounen un de Start.

Hei een Iwwerbléck vun de Lëtzebuerger a Lëtzebuergerinnen, déi un de European Championships (11. August bis 21. August) zu München deelhuelen a wéini si un de Start ginn.

Konschtturnen

Am Konschtturnen ass Lëtzebuerg mat fënnef Sportler vertrueden. Bei de Frae geet d'Céleste Mordenti un den Depart. Bei den Häre sinn et de Quentin Brandenburger, de Ronan Foley, de Mathis Kayser an den Joy Palermo, déi déi Rout-Wäiss-Blo Faarwe vertriede wäerten. D'Céleste Mordenti wäert direkt den éischten Dag schonn am Asaz sinn, wougéint de Quentin Brandenburger a Co. eréischt zum Schluss vun der zweeter Competitiounswoch lassleeën dierfen.

Liichtathletik

Ganzer véier Liichtathleten hunn et op d'Event zu München gepackt. D'Victoria Rausch, déi iwwer 100 Meter Hecken un den Depart geet, ass réischt den 20. August am Asaz, wougéint de Bob Bertemes schonn e Méinden an der Qualifikatioun fir d'Bommstoussen un de Start goe wäert. Och d'Sprinterin Patrizia van der Weken (100 Meter) an de Charel Grethen (1500 Meter) musse schonn e Méinden an der Virleef untrieden.

Vëlo



Am Vëlossport fiert d'Christine Majerus den 21. August d'Stroossecourse vun de Fraen zu Fürstenfeldbruck. Bei de Männer gëtt dës Course de 14. August gefuer. Do fuere souwuel de Cédric Pries an de Colin Heiderscheid mat.

Triathlon



Am Triathlon ginn de Lucas Cambresy a de Bob Haller un den Depart. Si sinn den 13. August gefuerdert. D'Jeanne Lehair, déi deemnächst als Lëtzebuergerin un de Start goe wäert, trëtt den 12. August an der Course vun de Fraen un.

Dëschtennis



Am Dëschtennis sinn d'Lëtzebuerger am stäerkste representéiert. Nieft dem Ni Xia Lian an dem Sarah De Nutte gi bei de Fraen och nach d'Ariel Barbosa an d'Tessy Gonderinger un den Depart. Bei den Häre sinn et den Eric Glod an de Luka Mladenovic.

Am Mixed-Dubbel ginn zwee Duoen un de Start. Souwuel fir den Duo Glod/De Nutte wéi och fir den Duo Mladenovic/Ni geet den Turnéier schonn den 13. August lass.

Am Dubbel bei de Männer ass d'Koppel Mladenovic/Glod iwwerdeems och den 13. August am Asaz, souwéi déi zwee Fraenduoen De Nutte/Ni a Barbosa/Gonderinger.

Alle sechs si se och am Eenzel am Asaz. Fir de Mladenovic, de Glod, d'Gonderinger an d'Barbosa start hei den Turnéier schonn de 14. August an der Gruppephas, wougéint d'Ni Xia Lian an d'Sarah de Nutte eréischt nom 16. an der Haaptronn am Asaz sinn.