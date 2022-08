En Dënschdeg goufen d'1/16-Finallen am Härebasket ausgeloust. Dobäi sti Bartreng, Esch, Ettelbréck, Walfer, Hiefenech an d'Fiels sécher an der 1/8-Finall.

Openeen treffe wäerten an de 1/16-Finalle vun den Hären: Avanti Munneref - Hedgehogs Nidderkäerjeng

Racing Lëtzebuerg (+10) - Résidence Walfer

Nitia Beetebuerg (+10) - Mambra Mamer

East Side Pirates Berbuerg (+20) - Musel Pikes

Rebound Préizerdaul (+10) - BC Mess

BBC Käldall (+10) - Black Star Miersch

Black Frogs Schieren (+10) - BBC Gréngewald Hueschtert

Telstar Hesper (+10) - Les Sangliers Wooltz

T71 Diddeleng - Amicale Steesel

Kordall Steelers (+10) - AB Contern D'Matcher ginn de 5. an de 6. Oktober gespillt. Bei den Dammen ass den 28. September eng Partie an der Coupe. Hei spille Miersch (+10) a Conter géinteneen.