Bei de European Championships gouf et am Dëschtennis dräi Victoiren an eng Néierlag. Am Triathlon klasséiert sech de Bob Haller als 34.

Bei de European Championships zu München waren um Samschdeg d'Lëtzebuerger Athleeten am Dëschtennis an am Triathlon am Asaz.

Am éischte Match vun der Virronn setze sech um Samschdegmoien de Luka Mladenovic an d'Ni Xia Lian am Mixed-Dubbel mat 3:0 (11:8, 11:2, 11:3) géint d'gemëscht Koppel aus San Marino a Portugal duerch. D'Lëtzebuerger hu kuerze Prozess mat hire Géigner gemaach, well de Match war schonn no 12 Minutten eriwwer.

Béid Lëtzebuerger sinn am Nomëtteg nach eng Kéier an der selwechter Kategorie ugetrueden an hunn och am zweete Match eng 3:0-Victoire (11:5, 11:7, 11:5) feiere kënnen. Dës Kéier goung et géint den Mixed-Duo aus Tschechien. Mat dësen zwou Victoirë sti si an de 1/16-Finalle vum Haapttableau.

Am Dammen-Dubbel hu sech d'Ariel Barbosa an d'Tessy Gonderinger mat 1:3 (7:11, 11:9, 7:11, 6:11) géint déi däitsch Koppel Kaufmann/Schreiner musse geschloe ginn. Nodeems den éischte Saz un déi Däitsch goung, hu sech d'Lëtzebuergerinnen am zweete Saz zeréckgekämpft. Déi zwee nächst Sätz sinn awer kloer un d'Haushärinne gaangen.

Bei de Männer gouf et dogéint eng Victoire fir d'Koppel Eric Glod a Luka Mladenovic. Si setze sech mat 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) géint den Dubbel vu San Marino duerch a stinn an de 1/16-Finallen vum Haapttableau.

Am Triathlon gouf et um Samschdeg en dräifachen Erfolleg fir Frankräich. De Léo Bergère gewënnt virum Pierre Le Corré an dem Dorian Coninx. De Lëtzebuerger Bob Haller klasséiert sech op der 34. Plaz. Den zweeten Triathleet aus dem Grand-Duché, den 20 Joer jonke Lucas Cambresy, gouf wärend der Vëloscourse aus dem Renne geholl, well hien iwwerronnt gouf.

Am Triathlon vun den Dammen hat sech e Freideg schonn d'Non Stanford aus Groussbritannien virum Laura Lindemann aus Däitschland an der Franséisin Emma Lombardi duerchgesat. D'Jeanne Lehair, déi an Zukunft fir Lëtzebuerg un de Start wäert goen, ass déi 40. ginn. Si hat e Réckstand vun 11 Minutten an 39 Sekonnen.