E Mëttwoch sinn op der Basket-Europameeschterschaft déi zwou lescht Véierelsfinalle ausgedroe ginn.

En Dënschdeg konnt sech Däitschland mat enger iwwerraschender Victoire géint Griicheland fir d'Halleffinalle qualifizéieren.

Am éischte Match vum Mëttwochowend gouf et fir Frankräich an der Overtime eng 93:85-Victoire géint Italien. D'Fransousen hu sech an der Hal zu Berlin schwéier gedoen an hu missen no véier Véierel bei engem Stand vu 77:77 an d'Verlängerung. Fir engagéiert Italiener, déi sech trotz engem Réckstand am Ufank vum Match zréckgekämpft kruten, ass et um Enn awer net duergaange fir sech eng Plaz an der Halleffinall ze sécheren.

Do geet et elo fir Frankräich an der Halleffinall géint d'Ekipp vu Polen, déi sech iwwerraschend mat 90:87 géint den Titelverdeedeger Slowenien behaapte konnt. D'Slowenen haten hir Problemer fir de Wee an de Match ze fannen a louchen no zwee Véierel mat 19 Punkten hannendran. Duerch e schwaachen drëtte Véierel vu Polen ass d'Partie awer nach eemol spannend ginn. Um Enn muss de Favorit Slowenien awer mat enger knapper Defaite de Wee zréck Heem untrieden.

D'Halleffinalle ginn allebéid e Freideg de 16. September gespillt. Am Duell um 17.15 Auer trëfft Frankräich op Polen an um 20.30 Auer kënnt et zu der Partie tëscht Däitschland a Spuenien.