Um Freideg sinn d'Halleffinalle vun der Basket Europameeschterschaft gespillt ginn. Et koum zu den Dueller Polen-Frankräich an Däitschland-Spuenien.

Polen - Frankräich 54:95

An der 1. Halleffinall huet Polen Léiergeld musse géint Frankräich bezuelen. Virun iwwer 11.000 Zuschauer an der Berliner Mercedes-Benz-Arena haten d'Polen näischt ze radetten. Si konnten zwar mam 1. Worf vum Match a Féierung goen, ma dat war et dann och mat de positive Momenter op Säite vun de Polen.

An der Halbzeit loung Frankräich scho mat 16 Punkte Virsprong vir an den Europameeschter vun 2013 huet just 18 Punkte vum Underdog zougelooss. Polen hat an der Véierelsfinall iwwerraschend de Favorit Slowenien eliminéiert, ma vun där Leeschtung ware se géint Frankräich wäit ewech.

Och an der zweeter Hallschent sollt Frankräich weiderhin dominéieren, sou wéi et hinne gefall huet. D'Avance war zäitweis op 44 Punkte geklommen, wouduerch Frankräich sech et leeschte konnt, seng Topspiller fir d'Finall ze schounen, an och aner Spiller konnte sech beweisen.

Um Enn huet Frankräich mat 95:54 géint Polen gewonnen a konnt sech als 1. Ekipp fir d'Finall qualifizéieren.

Däitschland - Spuenien 91:96

Am Owesmatch koum et zum Duell tëscht Däitschland a Spuenien. D'Spuenier krute vun hirem Trainer d'Virgab gedëlleg a physesch ze spillen an am 1. Véierel konnt keng Ekipp sech däitlech ervirhiewen. Et goung mat 24:27 zu Gonschte vu Spuenien an den zweete Véierel. Hei konnten d'Spuenier sech zwëschenzäitlech liicht ofsetze mat 42:31, ma ugedriwwe vun engem staarken Dennis Schröder an engem Laf vu 14:0 konnt Däitschland souguer virun der Halbzeit nach a Féierung goen mat 51:46, wouduerch d'Stëmmung an der Hal natierlech exzellent war.

Am 3. Véierel war et de Spuenier Lorenzo Brown, deen d'Spill u sech gerappt huet an dofir gesuergt huet, dass d'Spuenier am Match bleiwen. Et stoung 65:71 éier de leschte Véierel ugepaff gouf. Däitschland konnt sech Hoffnunge maachen et tatsächlech bis an d'Finall ze packen. Knapp 6 Minutte viru Schluss huet de Juancho Hernangomez mat engem 3 de Gläichstand vu 77:77 markéiert. Och eng Auszäit vum däitschen Trainer konnt deen Ament keen Afloss méi op d'Resultat huelen. Déi däitsch Spiller hunn net méi getraff an d'Spuenier konnte sech um Enn mat 96:91 géint déi Däitsch duerchsetzen, wouduerch se sech den Ticket fir d'Finall geséchert hunn.

D'Finall tëscht Frankräich a Spuenien gëtt e Sonndeg um 20.30 Auer gespillt. Virdrun ass um 17.15 Auer nach de Match ëm d'Bronzemedail tëscht Polen an Däitschland.