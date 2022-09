Spuenien huet sech an enger intensiver Partie mat 88:76 géint Frankräich duerchgesat an ass neien Europameeschter. D'Bronzemedail ass fir Däitschland.

Spuenien war direkt waakreg a gutt am Match an huet op der offensiver Säit bal alles an de Kierfche getraff. Frankräich hat géint d'Treffsécherheet vu Juan Hernangómez a Co. an enger éischter Phas op der defensiver Säit keng Äntwert. Den Hernangómez huet an der 1. Hallschent 18 Punkte geworf. Den Trainer vun de Fransousen Vincent Collet huet fréi ugefaangen ze rotéieren a d'Spiller vun der Bänk ze bréngen. Den éischte Véierel goung mat 23:14 u Frankräich. Bis zur Mëtt vum 2. Quarter ass Spuenie souguer op 35:20 fortgezunn. Bis zur Paus huet Frankräich ënnert dem Impuls vum Evan Fournier awer an de Match fonnt a konnt de Réckstand op 10 Punkte verkierzen. An der Paus stoung et deemno 47:37 fir Spuenien.

Nom Säitewiessel war d'Bild genau anescht wéi an der éischter Hallschent. D'Spuenier hunn hir Wërf net méi getraff an d'Fransouse sinn offensiv besser ginn. Duerch en 20:2-Laf ass Frankräich beim 46:49 op 3 Punkten erukomm. D'Spuenier hu sech dovun awer net irritéiere gelooss a konnten de Virsprong erëm op 12 erhéijen. Bis zum Schluss vum 3. Véierel ass et hin a hir gaangen a mam Score vun 66:57 fir Spuenien ass et an de leschte Véierel vun der Europameeschterschaft gaangen. An enger éischter Phas ass et Frankräich net gelongen, de Réckstand ze verkierzen. Op béide Säite sinn déi einfach Punkte gefall, soudass keng Ekipp e Laf hikrut. Ronn 4 Minutte viru Schluss louch de Virsprong vu Spuenien nees bei 12 Punkten. Frankräich huet nach emol alles probéiert, Spuenien hat an der Offense awer ëmmer eng Äntwert prett an huet weiderhi gutt getraff. Um Enn huet Spuenie verdéngt mat 88:76 gewonnen an ass fir d'4. Kéier Europameeschter.

Am Spill ëm d'Bronzemedail gouf et en Happy End fir d'Heemekipp Däitschland. An der eegener Hal zu Berlin huet d'Ekipp vum Gordon Herbert mat 82:69 (19:14, 17:9, 18:26, 28:20) géint Pole gewonnen. Bis zur Paus louch een däitlech vir. Am drëtte Véierel koum Polen nach eng Kéier méi no erun. Am leschte Véierel huet d'Heemekipp nach eng Kéier alles ginn a konnt sech sou zum Schluss souverän déi drëtt Plaz an domadder d'Bronzemedail sécheren.