D'Aces vu Las Vegas ware schonn an der regulärer Saison déi beschten Ekipp an der WNBA a konnte sech domadder och den Titel dës Saison sécheren.

Am "Best of Five" konnt sech d'Ekipp aus Las Vegas mat engem 3:1 géint Connecticut Sun duerchsetzen. Am entscheedende Match konnten d'Damme vun den Aces sech auswäerts mat 78:71 behaapten. Grad hir Guard Chelsea Gray konnt am leschte Match ervirstiechen. 20 Punkten, fënnef Rebounds a sechs Assists konnt si sech op hire perséinleche Kont opschreiwen an esou e groussen Deel zu der Victoire vum 2022 Women's-NBA-Titel bäidroen. Doriwwer eraus gouf si mat hirer Leeschtung zu der MVP vun der Finall gewielt.

Et ass den éischte groussen Titel fir eng Ekipp vu Las Vegas, wou d'Aces eréischt zanter 2018 als Franchise existéieren. Bis 1997 ware si als "Utah Starzz" bekannt a vun 2003 bis 2018 hu si zu San Antonio am US-Bundesstaat Texas gespillt.