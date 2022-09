Dëse Weekend fält de Startschoss fir déi nei Saison am Härebasket. Dobäi war an de leschte Wochen a Méint um Transfertmaart villes lass.

Dëse Weekend, fänkt zu Lëtzebuerg nees d'Basket Championnat un. Zwee Nationalspiller kommen dës Saison aus dem Ausland nees zeréck op Lëtzebuerg spillen: Nämlech den Thomas Grün an den Oliver Vujakovic. Fir d'Lëtzebuerger Championnat ass dëst sécherlech interessant. Den Nationaltrainer Ken Diederich gesäit déi zwee Wiesselen awer mat gemëschte Gefiller:

"Ech verstinn d'Jongen, datt si zeréck komm sinn. Den Thomas huet quasi 12-13 Joer Profi trainéiert, deen huet wierklech vill an de Basket investéiert an deen ass e bësse midd vun deem ganzen Zirkus. Den Oli war jo praktesch ni richteg Profi. Hie war jo Student zu Innsbruck an huet niewebäi Basket gespillt. Den Oli huet gesinn, datt hie kee Profi wëll ginn, wëll dat eng Welt ass, déi net onbedéngt fir hien ass. Doropshin huet hien decidéiert, fir zeréck ze kommen. Wat fir Walfer eng flott Saach ass. Fir mech als Nationaltrainer manner, wëll ech esou vill Profi gären hätt wéi et geet. Et muss een d'Jongen awer verstoen."

Den Thomas Grün spillt dës Saison fir Esch an den Oliver Vujakovic fir Walfer. Um Optakt vum éischte Spilldag trëfft den Oliver Vujakovic de 24. September um 18.30 Auer doheem op Hiefenech. Den Thomas Grün trëfft den nämmlechten Dag um 20.00 Auer auswäerts op d'Fiels.

