D'Fiels iwwerrascht Esch, Walfer an Diddeleng gewannen hir Matcher. Bei den Dammen iwwerrennt d'Sparta Zolwer mat 93:28 an de Gréngewald gewënnt zu Steesel

Hären

Am éischte Match vun der Saison setzt sech d'Residence Walfer mat 94:82 (34:17, 15:23, 25:27, 20:15) géint d'US Hiefenech duerch. Virun 100 Spectateuren am Centre sportif Prince Henri waren d'Haushäre ganz gutt an d'Partie gestart an hu sech am éischte Véierel eng Avance vu 17 Punkten erspillt. Hiefenech huet sech an den zwee Véierelen duerno e bëssen erugekämpft, mee d'Residence huet an de leschten 10 Minutten alles kloer gemaach. Op Walfer Säit hu mam Grant Dressler (27 Punkten), Oliver Vujakovic (23 Punkten) an Trevion Crews (21 Punkten) dräi Spiller iwwer 20 Punkte markéiert, wärend den Justin Strings fir Hiefenech mat 22 Punkte beschte Scorer war.

D'Arantia Fiels iwwerrascht de Coupe-Gewënner 2022 a gewënnt mat 80:73 (22:19, 25:19, 14:19, 19:16) géint de Basket Esch. D'Ekipp aus der Fiels war besser an de Match komm an huet Esch direkt am Ufank den Zant gezunn. Zur Paus waren et néng Punkten Avance fir d'Heemekipp, déi Esch am drëtte Véierel awer bal ausgläiche konnt. An de leschten zéng Minutten huet d'Arantia dann awer nees opgedréint an de Match fir sech entscheet. Op béide Säiten hunn d'Amerikaner dem Match hire Stempel opgedréckt. Den Jamison Vashaun Overton huet fir d'Fiels 33 Punkte markéiert, fir de Clancy Mac Rugg op Escher Säit stoungen 29 Punkten am Carnet.

De Match tëscht de Musel Pikes an Diddeleng war wärend dräi Véierele spannend, mee am leschte Véierel ass der Ekipp vun der Musel d'Loft ausgaangen an den T71 konnt sech um Enn dach kloer mat 89:74 (18:17, 18:19, 22:23, 30:16) duerchsetzen. De Vize-Champion huet sech an de Match mussen eraknéien a konnt dem Moses Greenwood Merci soen, deen hannen 18 Rebounds a vir 27 Punkte gemaach huet.

Steesel huet mam Gréngewald kuerze Prozess gemaach. Bei der 94:67-Heemvictoire (24:14, 17:21, 31:16, 22:16) war de Champion 2022 dem Opsteiger just am zweete Véierel ënnerleeën, soss huet d'Amicale hir Stäerkt ausgespillt a kloer fir sech entscheet. Um Scorerboard haten den Alexander Reese (Steesel) an den Trevond Barnes (Gréngewald) mat 25 Punkten déi selwecht Punktzuel.

Wéi bei den Dammen huet d'Sparta Bartreng der AS Zolwer keng Chance gelooss an d'Gäscht mat engem 98:69 (29:20, 25:23, 22:16, 22:10) heemgeschéckt. An der éischter Hallschent konnt Zolwer de Match nach phaseweis matgoen, mee am zweeten Deel vum Match war d'Loft eraus. Op Bartrenger Säit hu mam Cameron James (23 Punkten), Elijah Oluwaeyi (21 Punkten) a Max Logelin (20 Punkten) dräi Spiller 20 Punkten oder méi markéiert.

Um Sonndeg komplettéieren d'Etzella Ettelbréck an den AB Contern den éischte Spilldag vun der neier Saison.

Dammen

Am Spëtzematch vum éischte Spilldag sinn de Coupe-Gewënner Walfer an de Champion Diddeleng openee getraff, mam besseren Ausgank fir Diddeleng. Den T71 setzt sech um Enn mat 87:74 (25:15, 21:18, 20:20, 21:21) zu Walfer duerch. D'Ekipp aus der Forge du Sud huet déi éischt Hallschent kloer dominéiert an déi erausgespillten Avance net méi ofginn. Walfer huet de Match an der zweeter Hallschent ausgeglach gestallte kënnen, konnt de Retard awer net méi ophuelen, obwuel si mam Kierra La Nae (31 Punkten) déi bescht Scorerin um Terrain haten. Fir Diddeleng huet d'Nadia Mossong 26 Punkte markéiert.

D'Musel Pikes gewannen den éischte Match vun der Saison mat 85:70 (23:18, 17:18, 27:15, 18:19) géint Wolz. D'Ekipp aus dem Norden huet am éischten an am drëtte Véierel ze vill Punkten hänke gelooss, konnt déi aner Véierelen awer ëmmer mat engem Punkt Avance fir sech decidéieren. Fir d'Musel Pikes ass et déi éischt Saison ouni d'Cathy Schmit, d'Laure Diederich an d'Bridget Yoerger.

De Gréngewald séchert sech déi éischt Punkten an der neier Saison a gewënnt mat 77:63 (24:13, 18:21, 19:16, 16:13) zu Steesel. D'Amicale war guer net gutt an de Match gestart an huet dësen Ecart net méi kënne gutt maachen. Fir Steesel ass et en enttäuschende Start an déi nei Saison, well si sech an der Off-Season gutt verstäerkt hunn, fir nees ëm de Championstitel matspillen ze kënnen.

D'Sparta Bartreng huet den Opsteiger AS Zolwer mat 93:28 iwwerrannt. D'Gäscht vun Zolwer hunn an der éischter Hallschent just aacht Punkte markéiert. Bartreng hat de Match schonn zur Hallschent gewonnen a konnt et duerno méi roueg ugoen.

Wéi bei den Hären, gëtt de leschte Match vum Spilldag um Sonndeg tëscht Ettelbréck a Contern gespillt.