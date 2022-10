E Samschdeg den Owend war et den Optakt vum 2. Spilldag an der LBBL, dat mat 4 Matcher. Steesel, Diddeleng an d'Fiels bleiwen ongeschloen.

Hären

Virun 250 Spectateuren waren d'Tribüne mol nees eng Kéier richteg gefëllt, am Derby tëscht Hiefenech an der Fiels, wou et anstänneg zur Saach gaangen ass. Et war eng serréiert, ëmkämpfte Partie. An der Paus stoung et 35:29 zu Gonschte vun der Heemekipp. Am Ufank vum leschte Véierel huet d’Fiels sech kuerz ofgesat 53:63, mä Hiefenech koum nach emol op 61:63 erun. Déi lescht 5 Minutten hunn awer d’Deciisoun zu Gonschte vun de Gäscht aus der Fiels bruecht. Aus 61:63 hu si en 66:74 Schlussresultat gemaach.

De Gréngwald hat d'Musel Pikes op Besuch. An all Véierel war Hueschtert dominant a konnt esou virun 267 Zuschauer am Centre Sportif "Am Sand" eng kloer Victoire feieren, dat mat 88:72.

Virun enger schwiereger Aufgab stoung den AB Conter géint d'Amicale Steesel, an dat krute se och ferm ze spieren am éischte Véierel, dee mat 27:12 ganz däitlech un déi Steeseler gaangen ass. Virun der Paus konnt Conter de Réckstand liicht reduzéieren. Och den 3. Véierel goung u Conter, ma den Ecart war schonn ze grouss. Déi Steeseler hunn de Match geréiert a gewannen um Enn mat 10 Punkte Virsprong géint Conter (81:91).

Den T71 Diddeleng war dann den eenzege Veräin, deen et op iwwer 100 Punkte gepackt huet um Samschdeg. De Géigner vu Walfer koum op 92 Punkten, déi awer net sollten duergoen. De leschte Véierel huet den Diddelenger gehéiert. Deen hu se mat 32:22 gewonnen, fir um Enn mat 101:92 géint d'Residence d'Iwwerhand ze behalen.

Dammen

Bei den Dammen huet de Coupe-Gewënner Walfer mat 96:77 géint Wolz gewonnen. D'Résidence hat vun Ufank un d'Kontroll am Match an huet d'Victoire ni aus der Hand ginn. Fir Walfer ass et déi éischt Victoire an dëser Saison.

Déi zweet Victoire am zweete Match gouf et da fir Conter. Virun den eegene Spectateuren huet ee sech géint d'Amicale mat 65:56 duerchgesat. An der Paus stoung et 32:26 fir d'Lokalekipp.

An am drëtte Match vum Owend huet de Gréngewald d'Musel Pikes mat 71:57 geklappt. Et war eng enk Partie tëscht béiden Ekippen. An der Paus louch de Gréngewald knapp mat 26:25 a Féierung, dat nodeems d'Pikes de bessere Start erwëscht haten. Am drëtten an am véierte Véierel huet d'Lokalekipp dunn d'Avance ausgebaut an um Enn dann och verdéngt gewonnen.