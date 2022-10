D'Lëtzebuerger Ekipp spillt an der däitscher Regionalliga a gewënnt hir éischt zwee Matcher géint Bad Kreuznach.

No zweeanhallef Joer Paus, duerch Corona bedéngt, hunn d'LuxRollers dëse Weekend hir éischt zwee Matcher géint Bad Kreuznach gespillt a gewonnen. Den éischte Match goung mat 53:34 un d'Lëtzebuerger an am zweete Match waren d'LuxRollers mat 51:40 erfollegräich, an dat mat enger aktuell onkompletter Ekipp. Et falen e puer Leit wéinst Operatiounen aus.

Basket am Rollstull ass näischt fir empfindlech Naturen an erfuerdert eng gutt Beherrschung vu Rollstull a Muskelen. D'Reegele si gréisstendeels wéi am klassesche Basket an et ass méiglech, dass Männer a Fraen an enger Ekipp kënne spillen.

De President Raymond Schintgen strieft mat senger Ekipp an dëser Saison eng gutt Placéierung an der däitscher Regionalliga Mitte un.