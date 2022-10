E Freideg de Moie goufen d'Aachtelsfinallen an der Coupe am Basketball ausgeloust.

Conter kritt et an den Aachtelsfinalle vun der Coupe am Basket mam Gréngewald ze dinn. Donieft kritt de Basket Esch Besuch vun der Arantia aus der Fiels. Domadder kënnt et zu zwee Dueller tëscht Veräiner aus der LBBL.

Gespillt gëtt de 26. an de 27. Oktober.

Hei d'Matcher alleguer am Iwwerbléck

Racing (+10) – Etzella Ettelbréck

Black Star Miersch (+10) – US Hiefenech

AB Contern – Gréngewald Hueschtert

Basket Esch – Arantia Fiels

Avanti Munneref (+10) – Sparta Bartreng

Mambra Mamer (+10) – Résidence Walfer

BC Mess (+10) – T71 Diddeleng

Les Sangliers Wolz (+10) – Musel Pikes