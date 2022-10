Donieft behaapt Contern sech bei de Musel Pikes an d’Amicale wënnt souverän géint Zolwer.

Um Samschdeg den Owend stoung bei den Dammen a bei den Hären am nationale Basket-Championnat den Optakt vum 3. Spilldag um Programm.

Hären

An engem ausgeglachene Match zéien d’Musel Pikes um Enn mat 87:93 (29:27, 21:20, 15:25, 22:21) géint Contern de Kierzeren. Virun allem an der éischter Hallschent hu béid Ekippen op Aenhéicht agéiert a sech näischt geschenkt. D’Pikes hunn zwar béid Véierel fir sech entscheede kënnen, ma trotzdeem ass et fir d’Lokalekipp just mat enger Féierung vun 3 Punkten an d’Paus gaangen. Am drëtte Véierel hunn d’Musel Pikes dunn eng schwaach Leeschtung gewisen, wat Contern konnt ausnotzen a soumat d’Féierung konnt iwwerhuelen. An de leschten 10 Minutten hunn d’Haushäre sech nees verbessert, ma et ass net méi duergaangen, fir nach eppes um Resultat ze änneren.

No der Néierlag am Derby um leschte Weekend kann Hiefenech och zu Diddeleng net gewannen. Den T71 huet de ganze Match iwwer d’Kontroll behalen an ass mat 7 Punkte Féierung an d’Kabinne gaangen. Am drëtte Véierel ass et änlech weidergaangen, wärend déi Diddelenger et um Enn e wéineg méi roueg ugoe gelooss hunn. Zum Schluss decidéiert den T71 de Match mat 83:74 (22:16, 21:20, 25:19, 15:19) fir sech an huet elo 3 Victoiren aus 3 Matcher, wärend Hiefenech weider op den éischte Succès waart.

Zu Steesel huet d’Amicale no engem staarke leschte Véierel géint den Opsteiger aus Zolwer näischt ubrenne gelooss a souverän mat 106:76 (21:19, 24:20, 27:25, 34:12) gewonnen. Beim Champion hat virun allem den Alexander Perry Reese mat 38 Punkten ee gudden Dag erwëscht.

Dammen

An engem enke Match ka Contern sech um Enn mat 56:54 (10:23, 16:15, 17:7, 13:9) bei de Musel Pikes duerchsetzen. Am éischte Véierel hunn d’Pikes sech eng relativ grouss Avance erausgespillt, déi si och bis zur Paus hale konnten (38:26). Am drëtte Véierel ass bei der Lokalekipp awer dunn net méi vill gaangen, sou dass d’Spillerinne vu Contern bannent 10 Minutten nees un zwee Punkten erukomm sinn. Am leschten Ofschnëtt ass op béide Säiten net méi vill eragefall, ma um Enn ka Contern de Match awer nach dréinen an huet elo 3 Victoiren aus 3 Partien.

Méi däitlech war et am zweete Match vum Owend, wou d’Amicale sech doheem mat 89:58 (17:19, 25:9, 26:17, 21:13) géint Zolwer behaapt huet. Wärend Zolwer no den éischten 10 Minutten nach a Féierung louch, huet Steesel virun allem den zweeten an den drëtte Véierel dominéiert an domat fir kloer Verhältnisser gesuergt. D’Damme vun der Amicale feieren doduerch déi éischt Victoire vun der Saison, wärend den Opsteiger Zolwer weider ouni Succès bleift.

Am Virfeld vun der Partie tëscht Diddeleng a Wolz hunn déi Wëlzer Damme forfait erkläert, sou dass den T71 mat 20:0 gewënnt.