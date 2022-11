D'Decisioun, mam Schwammen opzehalen, hätt sech dem Julie Meynen no, iwwert déi lescht 3 Joer ugedeit.

Bronzemedail bei de Juniorinnen op enger Europameeschterschaft, 12. Platz op enger Weltmeeschterschaft, zweemol bei olympesche Spiller um Depart: eng Kéier zu Rio de Janeiro an eng Kéier zu Tokyo. Esou kéint een d'Karriär vun der wuel beschter Lëtzebuerger Schwëmmerin resuméieren.

Elo mat 25 Joer, huet d'Julie Meynen decidéiert, mam aktive Sport opzehalen. Et ass eng Decisioun déi si net spontan geholl huet, mee déi sech iwwert déi lescht 3 Joer ugedeit hätt:

Julie Meynen zum Enn vun hirer Karriä

"Wou ech am Sportlycée war oder an England oder Amerika, do war d'Schwammen einfach Alles. Ech hunn zwar d'Schoul dobäi gemaach mee alles huet sech ëm d'Schwamme gedréit. Dat sinn elo Saachen déi sech geännert hunn. Ech hunn elo 25 Joer an ech hu mat der Aarbecht ugefaangen an esou lues geet een dann een anere Wee. Ech hunn am Mee ugefaange mat schaffen an ech sinn och immens frou, datt ech déi zwou Saache matenee probéiert hunn. Mental sinn ech awer net méi zu 100 Prozent beim Schwammen. Dat ass de Grond, firwat ech decidéiert hu mäi Brëll opzehänken."