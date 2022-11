Den olympesche Comité hat op Munneref invitéiert. Sportler, déi op den internationale Kompetitiounen am Asaz ware, goufen do geéiert.

Ënnert anerem op den Olympesche Spiller. Dernieft goung et drëm, sech weider Moyen ze ginn, fir och an Zukunft Sportler, mat Chancen op e Resultat, op de groussen Evenementer mat dobäi ze hunn. An een sou e grousst Evenement steet quasi scho virun der Dier. Mat de Spiller vu Paräis 2024 erhofft ee sech, datt de Fonken och bis hei an d'Land iwwerspréngt. Et ass eng eemoleg Geleeënheet, fir bei de Kompetitiounen dobäi ze sinn an sou d'Lëtzebuerger Athleten ze ënnerstëtzen.

Am Moment huet een eng ronn 40 Sportler, déi een en Vue vun de Spiller encadréiert. An de leschte Joren huet een duerch verschidden nei Strukture méi enk mat den Athlete kënnen zesummeschaffen.

Et wëll an et muss een dat an Zukunft nach weider ausbauen. Um Donneschdeg goufen d'Athleten an engem flotte Kader geéiert.

De Fokus ass lo scho ganz kloer schonn op d'Zukunft geriicht. Et dierf ee gespaant sinn, wéi vill Athleten et 2024 op d'olympesch Spiller packen. U Motivatioun feelt et net.