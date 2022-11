Zwee Mol an Holland, an Däitschland ma och a Portugal ware Lëtzebuerger Futtballprofien e Freideg am Asaz.

Am Match tëscht Sparta Rotterdam an Twente Enschede stoung de Micha Pinto vun Ufank un an der Startformatioun vun der Heemekipp. Den 1:1 huet hei kenger vu béiden Ekippe gehollef, fir um Spëtzentrio drun ze bleiwen.

An der zweeter hollännescher Divisioun huet den Dirk Carlson vu bausse missten en 0:0 vu sengem ADO den Hag bei Telstar nokucken.

Beim Borussen-Duell an der Bundesliga souz den Yvandro Borges Sanches de ganze Match iwwer op der Bänk bei Gladbach, déi sech doheem géint de BVB mat 4:2 konnten duerchsetzen. Liest méi zum Match hei.

Den Eric Veiga stoung an der zweethéchster Spillklass a Portugal bei Vilafranquense an der Startformatioun, dat beim Auswäertsmatch géint Torreense. Fir de Veiga a seng Ekipp gouf et dann eng Victoire a leschter Sekonn mat engem Gol vum Sangare an der 94. Minutt.