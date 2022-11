"Alles, wat dir schonn ëmmer iwwer Blessuren um Spronggelenk wollt wëssen, Iech awer ni getraut hutt ze froen."

Dat ass den Titel vun engem Symposium e Samschdeg am Amphitheater vun der Coque. Organisateur ass d’Associatioun vun de Lëtzebuerger Sportskinéen "SLKS".

Blessuren um Spronggelenk géifen zu den heefegste Sport-Blessuren zielen. Ma och am Alldag géife se dacks virkommen. Dass se wéidinn, wier dem President vun der SLKS Jérôme Pauls no net deen eenzege Probleem: "De Probleem vun deene Verletzungen ass natierlech niewent dem Wéi, datt d'Recidiven immens heefeg sinn. Eng Persoun, déi eemol ëmgeknéckst ass, do ass de Risiko immens grouss, nach emol ëmzeknécksen. Dat virun allem an den éischte Wochen. Mä de Risiko, dee bleift erhéicht am éischte Joer no der Verletzung. Wann dat natierlech méi dacks geschitt, datt een ëmknéckst, da schwätze mir vu chroneschen Instabilitéiten. An dat huet Laangzäitkonsequenzen."

Déi gëllt et op alle Fall ze evitéieren. Eng korrekt Diagnos wier wichteg, fir e Broch auszeschléissen an déi richteg Therapie ze bestëmmen: "Déi Therapie ass d'Reeducatioun. Do sollen d'Spezialiste vun der Reha vun de Sportsverletzungen an d'Spill kommen. Dat sinn d'Sportskinéen, déi eng Reeducatioun starten. Déi Reeducatioun sollt idealerweis ganz séier ugefaange ginn. Et ass relativ kloer erwisen, datt wann de Muskel séier aktiv ugesteiert gëtt, datt dann de Risiko fir Recidiven däitlech erofgeet. Doduerch verhënnere mir natierlech e weidere laangen Ausfall vun Training a Kompetitioun."

Blessuren um Spronggelenk / Reportage Guy Seyler



D'Reeducatioun reduzéiert awer och de Risiko vun enger chronescher Instabilitéit. Bei der Therapie stinn esouwuel de Retour bei den aktive Sport ewéi och d'Preventioun am Fokus. Donieft kënnen d'Kinéë mat Funktiounstester eventuell Defiziter feststellen: "Dës Voleten, Reha, Return to Sports, Präventioun a Funktiounstester riichte sech un all Persoun, onofhängeg vum Alter an onofhängeg vum Niveau vum Sport. Et ass net nëmme fir den Elittesport geduecht. Et ass eigentlech fir de ganze Beräich vum Sport geduecht. D'Zilgrupp sinn net nëmme Persounen, déi sech wärend dem Bedreiwe vum Sport verletzen, mee och wou zum Beispill eng chronesch Erkrankung oder Pathologie virläit."

D'Associatioun vun de Lëtzebuerger Sportskinéen huet sech zanter engem Joer nei opgestallt. Si huet Kontakt zum COSL, zu der Anti-Dopping-Agence, zum "Luxembourg Institut for High Performance in Sports" an zu der ENEPS.

Si schafft och enk mat Sportmedezinner a mat de Sportwëssenschaftler zesummen. Dat erméiglecht eng konstant Fortbildung vun hire Memberen. Deementspriechend wäerten e Samschdeg dann och eng ganz Rei Experten zu Wuert kommen.