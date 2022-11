E Sonndeg huet d'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp am Stade de Luxembourg e Frëndschaftslännermatch géint Bulgarien gespillt.

Kierperbetounten 90 Minutten hunn de Lëtzebuerger alles ofverlaangt. D'Bulgaren hunn mat hirer Spillweis d'Lëtzebuerger déi eng oder aner Kéier viru Problemer gestallt. Ee gutt opgeluechte Ralph Schon am Gol vun de Roude Léiwen huet awer dofir gesuergt, dass d'Null stoung. An der zweeter Hallschent war d'Ekipp vum Luc Holz virun allem an der Offensiv dunn méi aktiv, an hat mam Gerson Rodrigues a Yvandro Borges gutt Chancen. E Gol sollt awer net méi falen. Domat sinn d'Rout Léiwe säit 5 Matcher ongeschloen.

Déi bescht Zeene vum Match Lëtzebuerg - Bulgarien Lëtzebuerg hat wuel déi eng oder aner Chance, d'Prezisioun am Ofschloss huet awer gefeelt.

Resumé vum Match

An engem intensiv gefouertem Match ass d'Ekipp vum Luc Holz virun allem Kierperlech esou richteg gefouert ginn. Net manner wéi 6 Giel-Kaarten op Säite vun der FLF-Formatioun sinn an der 1. Hallschent notéiert ginn. Och den Trainer Luc Holz war ënnert deene 6. Bulgarien huet därer da 3 gewise krut. Vun engem onfaire Match konnt een awer net schwätzen.

Spilleresch waren et d'Gäscht déi direkt an der zweeter Minutt eng gutt Chance haten. D'Lëtzebuerger hunn ëmmer nees versicht mat schnellen Emschaltaktioune geféierlech virum Gol vun de Bulgaren opzetauchen. Den Enes Mahmutovic hat an der 18. Minutt mat déi beschte Chance, d'Reussite beim Kappball sollt awer feelen.

De Ralph Schon huet iwwerdeems an enger animéierter 1. Hallschent direkt e puer mol d'Léiwen am Match gehalen. Sou war de Golkipp vum FC Wolz net nëmmen direkt an der 2. Minutt zur Stell, wou en e Fräistouss excellent paréiert huet. An och kuerz virun der Paus huet de Ralph Schon senger Ekipp mat enger flotter Parad gehollef, dass ee mat engem 0:0-Gläich an d'Paus konnt goen.

Op Säite vun de Lëtzebuerger ass de Gerson Rodrigues an den Dirk Carlson an der zweeter Hallschent nei an de Match komm. An et war direkt de Gerson Rodrigues deen de Leandro Barreiro an der 51. Minutt um Platto zerwéiert huet, säi Schoss war awer net kadréiert genuch. Kuerz dono war et de Yvandro Borges deem säi Schoss de Potto sollt treffen. D'Lëtzebuerger waren elo déi besser Ekipp an haten d'Bulgaren zu dësem Zäitpunkt am Greff.

An der 87. Minutt krut den Danel Sinani no enger onglécklecher Aktioun déi Giel-Rout-Kaart gewisen. E wierkleche Foul war et net, eng ëmstridden Entscheedung vum Arbitter.

E Gol sollt net an enger éischter verfuerener zweeter Hallschent net méi falen, sou dass de Match mat engem 0:0 op en Enn geet.