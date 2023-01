D'Nummer 1 vun der Tennis-Weltranglëscht muss wéinst enger Blessur seng Participatioun bei den Australian Open ofsoen.

De spuenesche Shootingstar huet sech am Training eng Muskelverletzung um rietsen Uewerschenkel zougezunn. Op Twitter huet e geschriwwen en hätt ganz haart geschafft, an dass et fir hien e schwierege Moment wier, ma e misst optimistesch sinn, sech erhuelen an no vir kucken.