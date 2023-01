An engem turbulenten Derby ka Manchester United en 0:1-Réckstand an eng 2:1-Victoire dréinen.

Premier League

Manchester United - Manchester City 2:1

0:1 Grealish (60'), 1:1 Bruno Fernandes (80'), 2:1 Rashford (82')

An der éischter Hallschent war et eng zimmlech duerchwuesse Partie mat wéineg Golchancen op béide Säiten. D'Skyblues goungen an der 60. Minutt a Féierung, well si no der Paus méi fir de Match gemaach hunn an d'Red Devils gutt am Grëff haten. Beim Ausgläich gouf et Diskussiounen iwwer eng aktiv oder inaktiv Abseitspositioun vum Marcus Rashford, deen de Ball dem Bruno Fernandes iwwerlooss hat, mee den Arbitter huet de Gol schlussendlech gëlle gelooss. Kuerz drop huet de Marcus Rashford fir ManU den decisive Gol markéiert.

Um Freideg hat de Leader Neapel Juventus Turin mat 5:1 heemgeschéckt.

