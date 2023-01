Déi zwee aner Favoritte Miersch an den HB Museldall hunn hir Matcher kloer gewonnen.

Um Samschdeg stoung de 6. Spilldag vun der Relegatioun um Programm.

Relegatioun Hären

Nodeems Rëmeleng net gutt an de Match gestart war, huet d'Ekipp aus dem Süden de Match an enger éischter Phas géint Schëffleng gedréint. An der Paus stoung et 15:13 fir d'Heemekipp. No der Paus sinn d'Gäscht awer besser ginn an hunn um Enn de Match mat 30:26 fir sech entscheet.

Den Tabelleleader Miersch huet sech 47:35 zu Réiden duerchgesat.

Bieles huet doheem kloer mat 33:41 géint den HB Museldall verluer. An der Paus war d'Heemekipp beim 18:21 just 3 Goler hannen.