De Serb huet beim éischten Grand Slam vun der Saison am 4.Tour ouni Problem an 3 Sätz, 6-2, 6-1 an 6-2 géint den Lokalmatador Alex de Minaur gewonnen.

An der Ronn vun de leschten 8 kritt den Djokovic et elo mam Russ Andrey Rublev ze dinn, dee sech géint den Holger Rune a 5 Sätz duerchsetze konnt.