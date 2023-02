Den däitsche Liichtathlet a fréiere Stafhéichsprong-Weltmeeschter huet de Kampf géint de Kriibs verluer.

Dat melle verschidden däitsch Medien um Donneschdeg. Dass e géif stierwen, hat e schonn am Hierscht zejoert matgedeelt: "Heelung wäert et bei mir net méi ginn. Mäi Kriibs ass ze aggressiv", huet en deemools an engem Interview gesot.

An engem Statement vun der Famill géintiwwer der Bild-Zeitung heescht et, e wier am enke Krees vu senger Famill friddlech ageschlof. En hätt de Kampf net verluer, ma op seng Aart a Weis gewonnen.

Beim Lobinger gouf am Mäerz 2017 Bluttkriibs diagnostizéiert. No Chemotherapien, Stammzellespenden, tëschenzäitleche Réckfäll an engem kuerzzäitege Liewerversoen am Sommer 2018 huet den Ex-Profi nees als gesond gegollt.

2020 huet en dunn awer nees mussen an Therapie a krut nees Bestralungen.

De Lobinger war 1998 Europameeschter an der hal, a Weltmeeschter 2003. Hie war den éischten däitschen Athlet, deen ënner fräiem Himmel déi magesch Mark vu 6 Meter iwwersprongen huet.