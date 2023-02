Um 17. Spilldag a Saudi-Arabien kënnt de Veräi vum Gerson Rodrigues net iwwert en 2:2 eraus. An Ungarn gëtt et eng Defaite fir den Tim Hall.

De Gerson Rodrigues stoung am Match tëscht Al Wehda an Al-Raed vun Ufank un um Terrain. Al Wehda stoung virun dësem Match just op Plaz 13 an der Tabell. An der 35. Minutt ass Al-Raed duerch e Gol vum Tavares mat 1:0 a Féierung gaangen. Mat deem Resultat ass et och an d'Paus gaangen.

An der 53. Minutt konnt den Tavares op 2:0 fir Al-Raed erhéijen, éier den Anselmo an der 62. Minutt konnt den 2:1 markéiere fir Al Wehda. Nëmmen 10 Minutte méi spéit huet den Hejji, deen déi zweet Hallschent agewiesselt gi war, den 2:2 geschoss. Un deem Score sollt sech näischt méi änneren, wat kengem vu béide Veräiner wierklech weiderhëlleft.

Tim Hall

An Ungarn koum et zum Duell tëscht Kisvarda FC an Ujpest vum Tim Hall, deen och an der Starteelef dobäi war. An der 21. Minutt gouf et kuerz Grond ze feieren, nodeems Ujpest duerch den Szabo den 1:0 geschoss huet... ma nodeems de VAR d'Situatioun nach emol gecheckt huet, gouf op Abseits entscheet. Deemno weiderhin 0:0.

An der 35. Minutt huet dunn awer de Kovacic fir Kisvarda den 1:0 geschoss. Den Ausgläich duerch de Simon, dee fir d'zweet Hallschent agewiesselt gouf, ass direkt an der 46. Minutt gefall. D'Freed war awer net fir laang, well schonn an der 53. Minutt ass d'Heemekipp nees a Féierung gaange mat 2:1, duerch e Gol vum Makowski. Dat war dann och d'Schlussresultat. Den FC Kisvarda ass elo op Plaz 2 an der Tabell, iwwerdeems Ujpest op Plaz 9 vun 12 steet.