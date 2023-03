Nom Forfait vum Charel Grethen ass de Bob Bertemes den Donneschdeg den Owend den eenzegen FLA-Athlet, deen zu Istanbul am Asaz ass.

De Bielesser huet als eenzege vun deenen 18 Konkurrenten, déi den Donneschdeg den Owend am Bommstoussen ageschriwwe sinn, e bloen Dossard. Dat ass well hien aktuell d'Nummer 1 an Europa ass. Um nationale Championnat hat den Athlet vum CA Bieles 21,93 Meter gestouss an hat säin nationalen Indoor-Rekord ëm 90 Zentimeter verbessert. Sou wäit huet dëst Joer nach keen Europäer gestouss. De Bob Bertemes bleift awer mat de Féiss um Buedem. De Bern Thill huet hien den Donneschdeg de Moien dozou befrot.