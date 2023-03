No de schlechte Prestatioune vun der Hären-Nationalekipp an der EM-Qualifikatioun géint d'Tierkei hat sech d'Decisioun vun der FLH schonn ugedeit.

De Verwaltungsrot vun der Handballfederatioun hat en Dënschdeg den Owend zesumme mat sengem President Romain Schockmel kuerzfristeg eng Reunioun aberuff, op där decidéiert gouf, datt den Nationaltrainer Nikola Malesevic mat Effet immediat net méi op sengem Posten ass an och de Co-Trainer Alexandre Scheubel net méi op der Trainerbänk sëtzt.

"No de schlechte Resultater war et wichteg eis déi richteg Froen ze stellen an eventuell och déi richteg Decisiounen ze huelen. Den CA ass zesumme komm a mir hunn unanime decidéiert, fir den Nationaltrainer Nikola Malesevic vu senge Funktiounen als Nationaltrainer fräi ze stellen an och de Co-Trainer. Mir hunn elo den Directeur Technique dozou verflicht, den Interim bis un d'Enn vun dëser Campagne ze assuréieren an duerno och een neien Nationaltrainer ze sichen", erkläert de Romain Schockmel.

Den Iwwergang fir de Rescht vun der Europameeschterschaft-Campagne mécht deemno den Directeur Technique National Maik Handschke, dee schonn 2017 eng Kéier als Nationaltrainer agespronge war.