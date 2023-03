E Freideg an der Mëttesstonn goufen zu Nyon d'Matcher fir d'Véierelsfinallen an der Champions League gezunn.

Manchester City trëfft op Bayern München, Real Madrid op den FC Chelsea, den AC Mailand op den SSC Neapel an Inter Mailand op SL Benfica.

D'Allermatcher sinn den 11. an 12. Abrëll, an d'Retourmatcher schonn déi Woch drop den 18. an 19. Abrëll.

D'Halleffinallmatcher stinn och scho fest.

De Gewënner tëscht Real Madrid an Chelsea London krit entweder mat Manchester City oder Bayern München ze dinn.

An déi aner zwee Halleffinaliste ginn aus de Matcher Inter Mailand géint Benfica an AC Mailand géint den SSC Neapel ermëttelt.