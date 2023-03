D'Red Boys konnte sech mat 32:31 behaapten. Am zweete Match vun den Hären huet Diddeleng den CHEV Dikrech mat 43:24 iwwerrannt.

E Samschdeg war am nationalen Handballchampionnat vun den Hären de 5. Spilldag am Titel-Playoff, bei den Damme war et de 6. Spilldag.

Axa League Hären

Red Boys - HC Bierchem 32:31

Fir d'Häre vum HC Bierchem gouf et eng knapp 31:32-Defaite zu Déifferdeng. Et war vun Ufank un en Duell op Aenhéicht, an deem sech keng Ekipp eppes huele gelooss huet. No den éischten 30 Minutten ass et sou mat engem Score vun 13:13 an d'Paus gaangen. Am weidere Spillverlaf war et weider laang ausgeglach, éier sech d'Red Boys e Stéck ofsetze konnten. Tëschenzäitlech stoung sou e Virsprong vu bis zu fënnef Punkten. Dee Virsprong sollt dann an der Schlussphas awer wackelen, dat well déi Bierchemer nach eng Kéier den Drock erhéicht kruten. Um Enn bréngen déi Déifferdenger d'Féierung iwwert d'Zäit a setzen sech domadder duerch.

CHEV Dikrech - HB Dideleng 24:43

Axa League Dammen

CHEV Dikrech - HB Dideleng 17:27

Bei den Dammen huet den Tabelleleader HB Dideleng géint den CHEV Dikrech näischt ubrenne gelooss. Zwar war de Match tëscht de béiden Ekippen an den éischte Minutten nach zimmlech ausgeglach, spéitstens no der Paus war Diddeleng dann awer ze staark fir déi Dikrecher a sou wannen d'Gäscht de Match um Enn mat 27:17, an deem d'Joy Wirtz sech mat sengen 9 Goler vun enger staarker Säit gewisen huet.

Red Boys - HB Esch 30:19

HB Museldall - HB Käerjeng 15:37

