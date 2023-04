E Samschdeg den Owend gouf an der Coque d'Finall vun der Coupe bei den Hären am nationalen Handball gespillt.

D'Ufanksphas vun der Partie war gréisstendeels ausgeglach. Et hat een zwar d'Gefill, déi Escher wieren e bësse besser am Match, ma d'Red Boys konnten awer nach mathalen. No an no konnt den HB Esch sech dunn awer méi eng komfortabel Avance erausspillen. No gutt 20 Minutte louchen déi Escher beim Stand vun 12:8 schonns véier Goler vir. Den HB Esch hat sech gutt op déi Déifferdenger preparéiert, souwuel offensiv wéi defensiv. An och den Escher Golkipp huet dacks fir Kappzerbrieches bei de Red Boys gesuergt mat e puer ganz flotten Arrêten. Esou stoung et an der Paus 16:13 fir den HB Esch.

© Cliff Block

Och an der zweeter Hallschent war et eng ëmkämpfte Partie, ma Hippert, Agovic a Co. hunn d'Kontroll vum Match ni aus der Hand ginn. Virun allem och well den Escher Golkipp och no der Paus weiderhi richteg gutt Parade gemaach huet. D'Red Boys waren hirersäits an der Defense net aggressiv genuch an hunn et den Escher esou zäitweis net all ze schwéier gemaach, fir de Score an d'Luucht ze schrauwen. Et muss een den Déifferdenger awer ze gutt halen, datt si ëmmer nees gekämpft an erukomm sinn.

An der Schlussphas sollt et dunn awer nach eemol spannend ginn, well déi Déifferdenger hu sech fir hire Kampfgeescht belount. Ronn 10 Minutte viru Schluss stoung et dunn nämlech 22:22. D'Defense vun de Red Boys war elo vill besser, si kruten de Martin Muller aus dem Match geholl a konnte vun 2-Minutte-Strofe profitéieren, fir den Ecart opzehuelen.

© Cliff Block

Et ware ganz spannend lescht Minutten, wou ee bis ganz zum Schluss net wousst, wien als Gewënner géif vum Terrain goen. An och du war et nach net gewosst, well beim Stand vu 27:27 ass et an d'Verlängerung gaangen.

Hei war et d'Ekipp vun Déifferdeng déi de bessere Start erwëscht hat. D'Red Boys louche séier mat zwee Goler am Avantage, konnten den Ecart awer net halen, well déi Escher koumen nees erun. Och hei ass nach keng Decisioun gefall, well de Chris Auger mat 3 richteg staarke Parade kuerz viru Schluss d'Red Boys am Match gehalen huet. No der Verlängerung stoung et 31:31. Et goung also an d'7-Meterschéissen.

An och hei wousst den Déifferdenger Golkipp ze iwwerzeegen. De Chris Auger huet nämlech zwee 7-Meter gehalen an domat hunn d'Red Boys d'Coupe gewonnen.