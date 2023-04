No der Coupefinall bei den Hären um Samschdeg war e Sonndeg dann och nach d'Coupefinall vun den Dammen.

Hei stounge sech den HB Diddeleng an den HB Käerjeng géigeniwwer. Et war eng ganz nervös Ufanksphas an dësem Match. Béid Ekippen hunn eng Zäit gebraucht, fir hire Rhythmus ze fannen. Virun allem hate béid Formatioune gréisser Problemer am Ofschloss. No ronn enger Véierelsstonn stoung et eréischt 4:3, dat fir den HB Diddeleng.

Iwwerdeems d'Käerjenger Dammen an der Defense immens kompakt stoungen an d'Diddelengerinnen zu schlechte Schëss gezwongen hunn, hu si an der Offensiv allerdéngs genee esou schlecht agéiert. Dacks hu si de Ball aus dem Réckraum oder vun der Bande aus wäit driwwer oder donieft geschoss.

Op Säite vun Diddeleng war et virun allem d'Kim Wirtz, déi offensiv den HBD am Spill gehalen huet. Si huet 3 vun den éischte 5 Diddelenger Goler markéiert.

No 20 Minutten huet sech dunn awer e klengt Bild ofgezeechent. Deen Ament louch den HBD nämlech mat 8:4 am Avantage, dat no enger richteg schwaacher Phas vu Käerjeng.

An der Suite hunn d'Damme vu Käerjeng dunn offensiv méi Risiko geholl an dofir si si belount ginn, well si koumen nees erun. An der Paus stoung et 12:10 fir Diddeleng.

Nodeems d'Käerjenger Dammen nees bal dru waren, hu si nees bannent kuerzer Zäit ze vill Feeler gemaach an esou louche si séier nees 4 Goler hannen. An et sollt nach schlëmmer kommen. An der Offensiv huet et elo komplett u Kreativitéit gefeelt an esou konnt den HBD seng Avance ëmmer weider vergréisseren.

Ronn eng Dose Minutte viru Schluss haten d'Diddelenger Damme beim Stand vu 24:14 schonns zéng Goler Avance. Deemno war eng Virentscheedung gefall. Um Enn wënnt den HBD kloer an däitlech mat 31:19 géint Käerjeng.