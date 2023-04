Och dëst Joer organiséiert den HB Diddeleng um Ouschterweekend den Handball Youth Cup.

Et ass déi 35. Editioun bei där 10 U17-Dammen-Ekippen a 6 U19-Hären-Ekippen an hire jeeweilege Kategorië géintenee spillen.

Youth Cup vum HB Diddeleng / Reportage Sam Rickal

E Samschdeg an e Sonndeg ass an der Hall Centre Sportif René Hartmann zu Diddeleng nees eng méi lass. De Youth Cup vum HB Diddeleng steet nees virun der Dier. Iwwert déi lescht 34 Editiounen hunn 139 Ekippen aus 25 verschiddene Länner matgemaach. 4.000 jonk Spiller a Spillerinnen hunn iwwert déi Joren an de Kategorien U17-Dammen oder U19-Hären matgespillt. Dobäi goufen et 20 verschidde Gewënner. Fir dës Editioun ginn et awer zwou Ännerungen. Engersäits gouf den Organisatiounscomité esou opgestallt, datt d'Zukunft vum Youth Cup fir déi nächst Jore geséchert ass.

"Déi zweet Nouveautéit ass, datt dës Kéier eist Haaptturnéier fir eis U17-Dammen ass. Mir hunn eis mat der Decisioun Zäit geholl a mir hu fonnt, datt et u sech déi richteg Decisioun ass. D'Philosophie vum Youth-Cup am Joer 1987 war, eiser Cadetsekipp Géigner aus dem Ausland ze sichen, fir datt si gefuerdert ginn, well hei am Land goufen et keng Géigner. Dat selwecht ass mat eisen U17-Dammen. Si hunn zanter zwee Joer kee Match méi hei am Land verluer. Si spillen an der Ligue du Grand Est, wou si dëst Joer och nach kee Match verluer hunn. Mir wollten einfach elo gesinn, wéi si an Europa stinn", sou de President vum Organisatiounscomité Lynn Spielmann.

Bei den U17-Dammen sinn dëst Joer 10 Ekippe mat dobäi. Vill sinn der aus der Géigend, wéi aus Däitschland, Frankräich oder och Holland. Anerer kommen awer vu méi wäit, wéi d'Participanten aus ënner anerem Finnland, Norwegen oder och Montenegro. Och déi 6 Ekippe bei den U19-Häre sinn änlech international besat. Verschidde Clibb sinn an deenen zwou Kategorië vertrueden. Et ass all Joer op en Neits een Challenge, esou international Veräiner op Diddeleng ze kréien.

"D'Ekippen zesummen ze kréien, war dëst Joer eng aner Saach wéi soss. De Youth-Cup war 2019 fir d'Lescht an der heite Form. Mir hate soss haaptsächlech Kontakt mat Veräiner, déi de Männerhandball fuerderen. Dëst Joer hu mir du bësse misste switchen. Et ginn natierlech Clibb, déi déi zwou Kategorien hunn, mee mir hunn och missen op d'Sich goen no Veräiner, wou den Dammenhandball grouss geschriwwe gëtt. Et goufen awer keng gréisser Problemer fir d'Ekippen zesummen ze kréien."

D'Haaptcompetitioun ass dëst Joer den U19-Dammen-Turnéier. Et huet een awer nach net festgeluecht op wéi engem Turnéier an Zukunft de Fokus soll leien. Bei esou internationalen Evenementer ass d'Logistik och ëmmer ee ganz wichtege Punkt.

"Et ass net onbedéngt d'Aarbecht, déi eis un d'Grenze bréngt, mee d'Logistik. Mir logéieren all déi Ekippen a Klassesäll a mir kënnen net esou vill Schoule bauen, wéi Ekippe wéilte kommen. Dat selwecht ass mat der Kantin. D'Ekippen mam Staff muss ee mëttes an owes bekäschtegen. Do stéisst ee wierklech u seng Grenzen."

Beim HB Diddeleng gëtt d'Jugendaarbecht zanter Jore grouss geschriwwen. Nom Coupe-Gewënn bei de Senior Dammen dëst Joer, weess de Lynn Spielmann, datt fir déi nächst Joren Nowuess nokënnt. All weider Informatioune fannt Dir op www.youth-cup.lu.