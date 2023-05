Den HB Esch hätt mat 23 Goler géint Käerjeng misse verléieren, fir den Titel nach ze verléieren. Déi Escher hunn awer just mat 1 Gol Ënnerscheed verluer.

Fir Käerjeng ass d'Wonner zu Esch domadder ausbliwwen. Fir Esch ass et den 12. Championstitel an der Veräinsgeschicht an dee 5. noeneen.

Axa League Hären

An der Spëtzepartie huet Esch mat 32:33 géint Käerjeng verluer. An der Paus war d'Heemekipp 16:13 vir. Käerjeng bleift op der 2. Plaz an der Tabell.

Den Handball Esch huet den Owend dem Sacha Pulli an dem Martin Muller Äddi gesot, déi allebéid 9 Mol mat Esch Champion goufen a 7 Mol d'Coupe gewonnen hunn. Donieft waren si och 2013 gemeinsam bis an d'Finall vum europäesche Challenge Cup komm. Den Trainer Danijel Grgic an och de Miha Pucnik sinn déi nächst Saison och net méi beim Champion.

Hannendru klasséiere sech Bierchem an Déifferdeng, déi de leschte Match géintenee gespillt hunn. Do gouf et en 31:31-Gläichspill.

Den HB Diddeleng huet sech doheem kloer mat 39:24 géint Dikrech behaapt.

