Bis e Sonndeg ginn an der Coque d'CEV SCA Senior Women Championships organiséiert.

E Freideg am Nomëtteg ass d'Lëtzebuerger Volleyballnationalekipp mat enger souveräner 3:0-Victoire an de Sätz géint Malta an d'EM vun de klenge Länner gestart.

D'Rout Léiwinnen hunn déi éischt zwee Sätz kloer dominéiert a se mat 25:5 a 25:7 fir sech entscheet. Den drëtte Saz war méi enk, ma um Enn hu si och do mat 25:23 d'Iwwerhand behalen.

E Freideg den Owend um 20 Auer ass d'FLVB-Formatioun nach géint Irland gefuerdert. Hei fannt Dir de Livestream.