E Mëttwoch de Moie goufen d'Qualifikatiounsmatcher fir d'Handball Europa- respektiv Weltmeeschterschaft ausgeloust.

Am éischten Tour vun der Weltmeeschterschaftsqualifikatioun, spillt Lëtzebuerg Ufank November zwee Matcher géint Israel.

An der Europameeschterschaftsqualifikatioun kréien d'FLH-Hären et am éischten Tour mat Lettland ze dinn. Dës zwee Matcher, ginn d'nächst Joer am Januar gespillt.

D'Weltmeeschterschaft ass 2025 an d'Europameeschterschaft dat Joer drop.