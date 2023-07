Den F91 konnt sech am Allersmatch vun der éischter Ronn vun der Qualifikatioun fir d'UEFA Conference League géint d'Gäscht aus Irland duerchsetzen.

Déi Diddelenger hate vun Ufank un däitlech méi vum Match an et war de Van Lingen, dee seng Ekipp an der 24. Minutt virum eegene Public a Féierung bruecht huet. Den 2:0 ass dunn an der 61. Minutt duerch de Roemer gefall.

An der véierter Minutt vun der Nospillzäit konnt den Doyle fir d'Gäscht op 1:2 verkierzen.

De Retourmatch ass den 20. Juli an Irland.