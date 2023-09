An deene leschten Deeg gouf et Rumeuren, datt d'éischt Ekipp vun den Häre vum HB Péiteng sech aus der ieweschter Divisioun géif zeréckzéien.

De Christian Schmit, Directeur Administratif vun der Lëtzebuerger Handballfederatioun, huet dat elo an engem Interview géigeniwwer RTL confirméiert: "Si (d'Spiller) fille sech net staark genuch, fir an der AXA-League ze spillen, dofir géife si refuséieren, fir fir Péiteng ze spillen."

Hei kënnt Dir de kompletten Interview mam Christian Schmit lauschteren

Déi lescht Deeg goufen et RTL-Informatiounen no Rumeuren, datt verschidde Péitenger Spiller bei anere Veräiner géife mattrainéieren. Dräi Deeg virum eigentlechen Optakt-Match am Championnat géint d'Red Boys Déifferdeng koum dunn déi Péitenger Confirmatioun.

Den HB Péiteng zitt seng éischt Ekipp also aus der ieweschter Divisioun zeréck, sou dass dës elo amplaz vun der zweeter Ekipp an der Promotioun, der zweethéchster Spillklass, kéint un den Depart goen.

Péiteng konnt sech um leschte Spilldag vun der leschter Saison ganz knapp den Opstig sécheren, dat virun der Esperance Rëmeleng an dem HBC Schëffleng. Bis elo steet awer nach net fest, wien an ob eng Ekipp déi Péitenger Plaz an der ieweschter Divisioun wäert anhuelen.



Vu Péitenger Säit gouf et op Nofro hin keng Reaktioun.