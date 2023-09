Den HBK setzt sech am Réckmatch mat 34:24 géint Tallinn duerch, nodeems si virun enger Woch 26:26 gespillt haten.

Den Handball Käerjeng huet seng gutt Ausgangspositioun genotzt a sech am Retourmatch géint den HC Tallinn kloer mat 34:24 behaapt a steet domat am zweeten Tour vum EHF Cup.

Direkt am Ufank vum Match huet Käerjeng de Gäscht gewisen, wien Här am Haus ass a sou stoung et no 15 Minutten 11:8 fir d'Ekipp aus der Brauereistad. Tallinn louch de ganze Match iwwer net eng Kéier a Féierung a koum an der 24. Minutt just eng Kéier zum Ausgläich. Bis zur Paus huet den HBK de Score op 19:13 zu hire Gonschten eropgeschrauft.

No der Paus huet Käerjeng dës Avance konstant gehalen an hat 10 Minutte viru Schluss eng éischt Kéier eng Avance vun 10 Goler. Bei dësem Ecart sollt et bis zum Schluss bleiwen, soudass d'Ekipp vum Trainer Zoran Radojevic um Enn mat 34:24 gewënnt. An der Zomm, mam Resultat aus der Virwoch zu Tallinn (26:26), huet den HBK sech domat souverän duerchgesat.

Käerjeng ass nieft dem Handball Esch an de Red Boys Déifferdeng den drëtten FLH-Vertrieder am zweeten Tour. Wann den HC Bierchem zu Wien erfollegräich sollt sinn (Samschdeg, 19.30 Auer), géife véier lëtzebuergesch Ekippen an der nächster Ronn stoen.