Dëse Weekend ass am Futtball d'Coupe de Luxembourg programméiert. Just zwee Veräiner aus der drëtter Divisioun hunn et an den zweeten Tour gepackt.

Ee vun deenen ass de Racing Heischent/Eschduerf. Am éischten Tour huet de Fusiounsveräin sech géint Kiischpelt/Wëlwerwolz duerchgesat an elo spille se e Sonndeg géint den Tabellendrëtten aus der BGL Ligue, de Progrès Nidderkuer. Am Virfeld huet de Rich Simon sech mam Sekretär vum Club iwwer dëse wichtege Match ënnerhalen. Underdog an der Coupe/Reportage Rich Simon