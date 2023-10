E Freideg den Owend war den Optakt vum 5. Spilldag an der Axa League am nationalen Handball.

Bierchem an Diddeleng hu sech e Freideg den Owend eng serréiert Partie geliwwert. No 60 Minutten hu sech déi Bierchemer mat 36:33 behaapt.

An der éischter Hallschent hat Diddeleng knapp d'Nues vir an hat sech tëschenduerch e Virsprong vun 3 Goler erausgespillt. Déi Bierchemer konnten awer reagéieren, sou datt et mat engem 19:19 an d'Paus gaangen ass. An den zweeten 30 Minutten huet Bierchem d'Féierung iwwerholl a bis déi 46. Minutt ass de Virsprong op 4 Goler ugewuess an et stoung 29:25. Bis zum Schluss huet Bierchem den HBD net méi erukomme gelooss a sech esou d'Victoire geséchert.

Spillplang Hären