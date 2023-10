E Mëttwoch den Owend ass d'Lëtzebuerger Dammennationalekipp am Handball fir d'éischte Kéier an der Haaptronn vun der EM-Qualifikatioun ugetrueden.

Mat Island sinn d'FLH-Dammen auswäerts op e schwéiere Géigner getraff. Als kloren Underdog hunn d'Lëtzebuergerinnen déi 60 Minutten iwwer gekämpft a probéiert, fir mat enger gewëssener Aggressivitéit an enger gudder Defense d'Islännerinnen net ze wäit fortzéien ze loossen. Um Enn huet ee sech misse mat 14:32 geschloe ginn. An der Paus louch d'Ekipp vum Nationaltrainer Alexandre Scheubel mat 7:19 hannen.

Op Lëtzebuerger Säit huet d'Tina Welter 4 Goler markéiert a war domadder Topscorerin.

E Sonndeg waart um 16 Auer an der Coque dann nach emol e méi schwéiere Géigner op d'FLH-Dammen. Mat Schweden ass d'Nummer 5 op der Welt op Besuch. Den drëtte Géigner an der EM-Qualifikatioun sinn d'Färöer Inselen. Am Februar gëtt dëse Match gespillt.