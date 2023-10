E Samschdeg war de 6.Spilldag am nationale Futtball-Championnat bei den Dammen. Déi komplett Resultater an d'Tabell fannt dir hei.

Fir den Tabelleleader SC Ell gouf et eng kloer 10:1-Victoire géint d'Entente Rouspert-USBC. No sechs Matcher sti si domat weider un der Tabellespëtzt, dat awer mat enger Partie méi um Kont wéi den Tabellenzweete Swift Hesper.

Dee konnt sech mat 4:0 zu Dikrech behaapten a seng Aufgab domat erfëllen. Dräi Goler an der éischter Hallschent duerch d'Gueguen, Zanoubi a Coulibaly hunn de Grondstee fir déi dräi Punkte geluecht, déi si bis um Enn iwwert d'Zäit bruecht hunn.

Ouni Punkteverloscht bleift weiderhin de Racing, dee sech um Samschdeg mat 6:0 géint den SC Beetebuerg behaapt huet. Virun allem déi véier Goler vum Karoline Kohr hu fir e kloren a verdéngte Succès gesuergt, mat där d'Ekipp aus der Stad elo no véier gespillte Matcher 12 Punkte sammele konnt.

An de weidere Partië vum Owend gouf et dann nach eng 1:3-Néierlag fir Jonglënster géint Mamer an eng wichteg 4:0-Victoire fir d'Entente Wuermer/Mënsbech/CSG géint den FC Déifferdeng.