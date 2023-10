Zu Nidderkuer gouf et eng 30:34-Defaite géint den IBV Vestmannaeyjar aus Island. E Sonndeg gëtt schonn de Retourmatch gespillt.

E Samschdeg stinn am EHF Cup d'Allersmatcher vum 2. Tour um Programm. Mat dobäi sinn dräi Lëtzebuerger Ekippen.

Fir d'Red Boys ass et dobäi an der Partie géint den IBV Vestmannaeyjar aus Island eng 30:34-Néierlag ginn. An der Hal zu Nidderkuer louchen déi Déifferdenger schonn an der Paus mat 12:15 hannen a konnten dee Réckstand bis zum Schluss och net méi ophuelen. E Sonndeg gëtt de Retourmatch rëm um 16.30 Auer zu Nidderkuer gespillt.

Vun den Owend 19.00 Auer u spillt dann nach den HB Esch géint de VIF vun de Färöer Inselen a fir den HB Käerjeng geet et géint de JC Motor Zaporozhye aus der Ukrain.