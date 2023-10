D'Red Boys verléieren och hiren zweete Match mat 34:35 géint Vestmannaeyjar. Domat ass Déifferdeng net méi am EHF-Cup vertrueden.

Fir d'Red Boys ass et e Sonndeg drëms gaangen, 30:34-Defaite vun e Samschdeg géint d'Islänner vu Vestmannaeyjar nees gutt ze maachen.

D'Islänner hunn den Déifferdenger awer vun Ufank un de Zant gezunn. An der Ufanksphase huet een de Score nach ausgeglach konnten halen, no 12 gespillte Minutte stoung et 5:5. Dono hunn d'Gäscht awer op den Tempo gedréckt an ënnert dem Impuls vum Gunnarsson konnt Vestmannaeyjar op 5 Goler dervun zéien. An der Paus louch e souguer mat 7 (14:21) Goler a Réckstand. Et huet een de Kapp awer net an de Sand gestach an esou konnten d'Red Boys lues awer sécher de Réckstand verkierzen. Eng 15 Minutte viru Schluss hat een nach 4 Goler Réckstand. An enger hektescher Schlussphase sollt d'Lokalekipp dunn tatsächlech nach emol op 1 Gol eru kommen, zu méi sollt et awer net méi duer goen, sou dass Déifferdeng no der 34:35-Néierlag am Retourmatch eliminéiert ass. Beschten Buteur bei de Red Boys war den Baptiste Audiffred mat 8 Goler.

Den Owend spillt um 19 Auer nach Esch géint de VIF vun de Färöer Inselen.